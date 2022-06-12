Россияне обстреляли Донбасс: повреждены 20 объектов, есть погибшие и ранены
В Донецкой области 11 июня россияне обстреляли 15 домов, завод, магазин и электроподстанцию, есть погибшие и раненые
Об этом сообщило МВД Украины в телеграмме .
"За сутки полиция задокументировала 7 ударов россиян по населенным пунктам Донетчины. Оккупанты убили и ранили мирных жителей. Разрушения получили 20 гражданских объектов - враг попал по жилым домам и системе жизнеобеспечения", - отметили в министерстве.
Из артиллерии и "ураганов" били по таким населенным пунктам, как Торецк, Северск, Авдеевка, Птиче, Богоявленко, Орловка, Нью-Йорк. Были повреждены 15 частных домов, коксохимический завод и электроподстанция, в результате чего без света осталось 335 населенных пунктов.
Также россияне применили кассетные снаряды в двух селах Угледарской общины. В Новоукраинке они открыли огонь из "ураганов" по семи частным домам, в Богоявленке - по двум домам и магазину.
Полиция и СБУ начали уголовные производства по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.
- По состоянию на 11 июня во всей Донецкой области отсутствовало электроснабжение .
- 11 июня россияне убили двух мирных жителей Донбасса, еще десять ранены.
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