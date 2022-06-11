Россияне обстреляли Днепропетровщину: за сутки два человека получили ранения
В Днепропетровской области 11 июня россияне обстреляли Зеленодольскую и Широковскую громады, ранили двух человек и повредили дома
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в телеграме .
"Ночь без тревог, но с обстрелами. В Криворожском районе враг подверг обстрелу две громады - Зеленодольскую и Широковскую. Бил по населенным пунктам и из артиллерии, и из "ураганов". Два человека ранены. Они в больнице", - отметил он.
В результате обстрелов повреждены дома, старостат и Дом культуры. Великая Костромка осталась без света и газа.
10 июня российские войска из реактивных систем залпового огня "Град" обстреляли Широковскую и Зеленодольскую громады на Днепропетровщине.
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