Россияне обстреляли Днепропетровщину: уничтожен склад с 40 тоннами зерна
На Днепропетровщине 30 июня россияне причинили разрушения и уничтожили склад с 40 тоннами зерна в Зеленодольской громаде
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в телеграме .
"Враг продолжает терроризировать города и села Криворожского района. На утро несколько раз из разного оружия обстрелял Зеленодольскую громаду. В Великой Костромке удар пришелся по центру села. Есть разрушения. В Зеленодольске враг попал в сельхозпредприятие. Взрыв вызвал пожар", - подчеркнул он.
Глава Криворожской военной администрации Александр Вилкул в телеграме добавил, что по состоянию на 7:55 возгорание ликвидируют.
Кроме того, он сообщил, что оккупанты нанесли удар по объекту энергетической инфраструктуры.
По предварительной информации, в результате российских обстрелов люди не пострадали. В других районах Днепропетровщины по состоянию на утро 30 июня ситуация спокойная.
- 29 июня в Днепропетровской области россияне обстреляли Зеленодольскую, Широковскую громаду, в части Великой Костромки пропал свет.
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