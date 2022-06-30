Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в телеграме .

"Враг продолжает терроризировать города и села Криворожского района. На утро несколько раз из разного оружия обстрелял Зеленодольскую громаду. В Великой Костромке удар пришелся по центру села. Есть разрушения. В Зеленодольске враг попал в сельхозпредприятие. Взрыв вызвал пожар", - подчеркнул он.

Глава Криворожской военной администрации Александр Вилкул в телеграме добавил, что по состоянию на 7:55 возгорание ликвидируют.

Кроме того, он сообщил, что оккупанты нанесли удар по объекту энергетической инфраструктуры.

По предварительной информации, в результате российских обстрелов люди не пострадали. В других районах Днепропетровщины по состоянию на утро 30 июня ситуация спокойная.

29 июня в Днепропетровской области россияне обстреляли Зеленодольскую, Широковскую громаду, в части Великой Костромки пропал свет.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb