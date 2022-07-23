Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в телеграмме .

Россияне били из "градов" по Красногригорьевской общине, выпустив до 20 снарядов. Жертв и разрушений нет.

В Ганновке Широковской общины оккупанты обстреляли электросети и газовод. Люди не пострадали.

В Зеленодольской общине россияне били по Великой Костромке. В результате несколько улиц осталось без света. Люди не пострадали.

По состоянию на 7.30 23 июля в других районах Днепропетровщины обстановка спокойная.

22 июля на Днепропетровщине россияне обстреляли дома, школы, железнодорожный путь, убили человека, ранили еще 9 человек.

22 июля глава РВА Евгений Евтушенко призвал детей и женщин уезжать из Никополя .

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