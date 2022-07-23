Россияне обстреляли Днепропетровщину: повреждены электросети и газовод
Оккупанты в ночь на 23 июля обстреляли Никопольский и Криворожский районы Днепропетровщины, повредили электросети и газовод
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в телеграмме .
Россияне били из "градов" по Красногригорьевской общине, выпустив до 20 снарядов. Жертв и разрушений нет.
В Ганновке Широковской общины оккупанты обстреляли электросети и газовод. Люди не пострадали.
В Зеленодольской общине россияне били по Великой Костромке. В результате несколько улиц осталось без света. Люди не пострадали.
По состоянию на 7.30 23 июля в других районах Днепропетровщины обстановка спокойная.
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