Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в телеграмме .

"Ночью враг ударил по Никопольскому и Криворожскому районам. По Никополю российская армия попала из "градов". Сознательно стреляли по жилому кварталу. Направили туда более 40 реактивных снарядов. Повреждены 6 частных домов и хозяйственные сооружения", - подчеркнул он.

Также оккупанты повредили линию электропередач. Несколько тысяч никопольцев в частном секторе остались без света. На месте работают аварийные бригады электриков.

По предварительной информации, люди не пострадали.

В местах обстрела разбросаны обломки реактивных снарядов. Там работает ГСЧС.

В Криворожском районе оккупанты из ствольной артиллерии обстреляли Зеленодольскую общину. Жертв и разрушений нет.

В ночь на 28 июля в Днепропетровской области россияне обстреляли две общины из артиллерии и "ураганов", повредили дома, газовод и водопровод.

Днем 28 июля оккупанты обстреляли агропредприятие в Шестерне, от чего один человек погиб, еще двоих госпитализировали.

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