Россияне обстреляли Днепропетровщину: повреждены дома, хозяйственные постройки и электролиния
В Никопольском и Криворожском районах Днепропетровщины в ночь на 29 июля россияне обстреляли дома и хозяйственные постройки
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в телеграмме .
"Ночью враг ударил по Никопольскому и Криворожскому районам. По Никополю российская армия попала из "градов". Сознательно стреляли по жилому кварталу. Направили туда более 40 реактивных снарядов. Повреждены 6 частных домов и хозяйственные сооружения", - подчеркнул он.
Также оккупанты повредили линию электропередач. Несколько тысяч никопольцев в частном секторе остались без света. На месте работают аварийные бригады электриков.
По предварительной информации, люди не пострадали.
В местах обстрела разбросаны обломки реактивных снарядов. Там работает ГСЧС.
В Криворожском районе оккупанты из ствольной артиллерии обстреляли Зеленодольскую общину. Жертв и разрушений нет.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.07
Покупка 39.07Продажа 40.04
-
EUR
Покупка 39.3Продажа 40.56
- Актуальное
- Важное