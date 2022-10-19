Россияне обстреляли Днепропетровщину: повреждены дома и обесточены насосные станции
Оккупанты в ночь на 19 октября обстреляли Криворожский и Никопольский районы Днепропетровщины, повредили дома, обесточили насосные станции
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в телеграмме .
В Криворожском районе россияне ударили ракетами по энергетической инфраструктуре, повлек серьезные разрушения. Электричество исчезло в Апостоловском, Зеленодольском, Широковском и Софиевском общинах, одном из районов Кривого Рога. Также обесточены насосные станции местных водоканалов. В этих же общинах есть перебои с водой. Продолжаются восстановительные работы.
В Кривом Роге оккупанты изуродовали двухэтажный дом. По предварительной информации, люди не пострадали. На месте работают спасатели и милиционеры.
Никопольский район россияне всю ночь обстреливали из "градов", "ураганов" и тяжелой артиллерии. По Марганецкому и Красногригоревскому обществу выпустили до 60 снарядов. Люди не пострадали, однако оккупанты повредили жилые дома.
В других районах Днепропетровской области всю ночь были воздушные тревоги, но обошлось без обстрелов. По состоянию на 7.38 ситуация тоже спокойная.
- 19 октября россияне обстреляли объект энергетической инфраструктуры в Криворожском районе, в результате чего микрорайон Ингулец остался без электроэнергии.
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