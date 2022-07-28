Россияне обстреляли Днепропетровщину: повреждены дома, газовод и водопровод
На Днепропетровщине в ночь на 28 июля россияне обстреляли две общины из артиллерии и "ураганов", повредили дома, газовод и водопровод
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в телеграмме .
Россияне били из "ураганов" и ствольной артиллерии по Зеленодольской и Апостоловской общинах Криворожского района.
"В Зеленодольской общине попали по самому Зеленодольску и Малой Костромке. В селе повреждены несколько домов, задел водопровод и газовод. Люди не пострадали. В Апостоловской общине ударили по селу Украинка. Есть разрушения. Без пострадавших", - отметил председатель ОВА.
В других районах Днепропетровщины по состоянию на 7.30 ситуация спокойная.
- В ночь на 27 июля в Никопольском и Криворожском районах Днепропетровщины россияне обстреляли детсад, больницу, дома, электролинии и ранили женщину.
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