Россияне обстреляли Днепропетровщину, повреждена линия электропередачи
Во вторник, 7 марта, россияне обстреляли из тяжелой артиллерии Синельниковский район на Днепропетровщине, была повреждена линия электропередачи
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
Он отметил, что люди не пострадали в результате атаки.
"Сегодня российская армия нанесла удар по Синельниковскому району. Враг открыл огонь из тяжелой артиллерии по Великомихайловской громаде. Повреждения получила линия электропередач. Последствия атаки еще уточняют спасатели", - говорится в сообщении.
- В результате обстрелов города Никополь на Днепропетровщине 6 марта были повреждены частные дома.
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