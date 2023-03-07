Россияне обстреляли Днепропетровщину, повреждена линия электропередачи

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Он отметил, что люди не пострадали в результате атаки.

"Сегодня российская армия нанесла удар по Синельниковскому району. Враг открыл огонь из тяжелой артиллерии по Великомихайловской громаде. Повреждения получила линия электропередач. Последствия атаки еще уточняют спасатели", - говорится в сообщении.