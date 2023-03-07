Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная война с Россией Россияне обстреляли Днепропетровщину, повреждена линия электропередачи

Россияне обстреляли Днепропетровщину, повреждена линия электропередачи

7 мартa, 2023 вторник
21:18
война с Россией

Во вторник, 7 марта, россияне обстреляли из тяжелой артиллерии Синельниковский район на Днепропетровщине, была повреждена линия электропередачи

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Он отметил, что люди не пострадали в результате атаки.

"Сегодня российская армия нанесла удар по Синельниковскому району. Враг открыл огонь из тяжелой артиллерии по Великомихайловской громаде. Повреждения получила линия электропередач. Последствия атаки еще уточняют спасатели", - говорится в сообщении.

  • В результате обстрелов города Никополь на Днепропетровщине 6 марта были повреждены частные дома.
Днепропетровщина
Читайте также:
Кислиця
6 мартa, 2023 понедельник
"Хватит насиловать правосудие": Кислица выступил против возможного председательства России в Совбезе ООН
Верховна Рада
6 мартa, 2023 понедельник
В Раде предлагают оставить 8 марта выходным, но переименовать праздник согласно практике ООН
Сергій Джердж
6 мартa, 2023 понедельник
Было бы честно, если бы Венгрия вышла из ЕС и НАТО, - политик Джердж
Киев
0°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 38.24
    Покупка 38.24
    Продажа 39.08
  • EUR
    Покупка 40.23
    Продажа 41.2
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, вторник
7 мартa
22:51
Шмыгаль обсудил новую программу финансирования с директором Европейского департамента МВФ
22:44
Конституционный суд Болгарии признал законной военную помощь Украине
22:16
Россия потеряла от 20 до 30 тыс. военных, пытаясь взять Бахмут, – The Guardian
22:14
Обновлено
Власти США и ФРГ призвали дождаться результатов расследований взрывов на "Северных потоках" после сообщений СМИ
21:54
Обновлено
В Грузии приняли законопроект об "иноагентах", протесты возле парламента начали разгонять спецназовцы
21:49
Аналитика
Сергей Згурец, украинский журналист, военный эксперт
Оборона Бахмута и предстоящее контрнаступление украинской армии. Колонка Сергея Згурца
21:45
Обзор
Проукраинская группа могла вызвать взрывы на газопроводе Nord Stream, в Бахмуте россияне потеряли до 30 тыс. солдат. Мировые СМИ об Украине 7 марта
21:18
В Чехии украли "подсанкционного" коня, который принадлежит Кадырову, - СМИ
21:14
Залужный провел с генералами стран НАТО "очень важную встречу для Украины"
21:13
Пресс-служба Жеваго прокомментировала решение суда первой инстанции об аресте активов предприятий Ferrexpo в Украине
20:43
Обновлено
"Освободим всех": Зеленский прокомментировал возвращение из российского плена 130 защитников
20:28
"Они затонули": в ОП заявили, что Украина не имеет отношения к авариям на "Северных потоках"
20:15
Инфографика
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
20:09
Депутат из Красноярского края РФ отравился мухоморами: его забрали в реанимацию
20:07
OPINION
Познер в белом пальто
20:00
Обзор
Победные новости 377-го дня войны: ВСУ получили "умные" бомбы, из плена вернулись 130 защитников, а "Мавка" обошла "Аватар"
19:54
В селе на Харьковщине пожилой мужчина подорвался на российской мине "Лепесток" на собственном дворе
19:22
Погиб Герой Украины Да Винчи. Мог творить искусство с кистью в руках, а вместо этого уничтожал русских захватчиков с оружием
19:21
Премьер Грузии Гарибашвили предлагает лишать гражданства воюющих за Украину - командир "Грузинского легиона" Мамулашвили
19:13
Оккупанты на Херсонщине заставляют школьников петь гимн РФ, учить российские законы, историю и литературу, - Генштаб
19:03
В результате российского обстрела скончалась спикер ГСЧС в Днепропетровской области Евгения Дудка
19:01
Эксклюзив
Движение "Чесно" составило рейтинг партий, депутаты которых взяли в руки оружие и защищают страну
18:57
Андрей Коболев
Коболев заявил, что НАБУ требует увеличить залог более чем в полтора раза, его зарубежные счета заблокированы, а украинские - арестованы
18:48
Apple анонсировала новый цвет iPhone 14 и iPhone 14 Plus
18:34
Фильм "Мавка. Лесная песня" покажут более чем в 80 странах мира, в Украине лента обошла "Аватар 2" по количеству проданных билетов
18:12
Эксклюзив
Ярослав Железняк
"Зерновой коридор" используют для вывода денег из Украины через "черный" экспорт, - нардеп Железняк
18:08
OPINION
РФ должна пройти через немецкий опыт расчленения
18:00
В Москве горит главное городское управление МВД РФ на Петровке, 38: производится эвакуация
17:49
Румыния планирует приобрести батальон американских танков Abrams
17:40
Роснефть будет финансировать ЧВК Вагнера: Пригожин договорился с главой компании Сечиным, - росСМИ
17:35
Эксклюзив
дия
Украинцы подали в Дию более 340 тыс. заявок о поврежденном в результате боевых действий имуществе, - Минцифра
17:00
В "Дии" появилась возможность сгенерировать COVID-сертификат для прививок, сделанных за границей
16:48
Эксклюзив
Оккупационные администрации левобережной Херсонщины перебрались на Арабатскую Стрелку, - депутат облсовета Хлань
16:40
Лукашенко заявил о задержании "террориста украинских спецслужб", причастного к повреждению самолета А-50 в Мачулищах
16:33
Командир подразделения Кraken: Буданов ходил на штурм Русской Лозовой Харьковской области в апреле
16:28
В России за сутки произошли два авиаинцидента с пассажирскими самолетами Bombardier
16:05
Обновлено
В Сухопутных войсках предварительно назвали имя бойца, которого оккупанты расстреляли за слова "Слава Украине"
16:01
OPINION
Белорусский таракан
16:00
Эксклюзив
Есть три направления, где россияне будут пытаться продвинуться, – военный аналитик Гетьман
15:53
Антониу Гутерреш
Генсек ООН Гутерриш приедет в Украину обсудить продление зернового соглашения
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV