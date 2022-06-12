Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в телеграмме .

"Враг обстрелял сразу два района - Синельниковский и Криворожский. В Покровской громаде погибла женщина. Разрушен дом", - отметил он.

В Зеленодольской громаде произошел пожар в парке в результате обстрела "ураганами". Спасатели потушили огонь. Люди не пострадали.

11 июня на Днепропетровщине россияне обстреляли Зеленодольскую и Широковскую общины, ранили двух человек и повредили дома.

Также они обстреляли кассетными снарядами Синельниковский район, вызвав пожары в домах.

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