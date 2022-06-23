Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в телеграмме .

"Ночь снова с обстрелами. Враг 6 раз ударил по Криворожскому району. Коварно попал по жилым кварталам. В Апостоловом ранены два человека. Их госпитализировали. Есть разрушение жилья. Город частично без света и воды", - отметил он.

После обстрела на улицах и подворьях остались кассетные боеприпасы. Спасатели увели людей в безопасные места. В настоящее время работают пиротехники. К утру 23 июня уже обнаружили 16 кассетных элементов.

"Прошу местных быть осмотрительными. И ни при каких условиях не трогать подозрительные предметы", - подчеркнул Валентин Резниченко.

21 июня на Днепропетровщине россияне обстреляли две общины, в Великой Костромке есть разрушение и исчез свет.

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