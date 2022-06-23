Россияне обстреляли Днепропетровщину кассетными боеприпасами: ранены два человека
На Днепропетровщине в ночь на 23 июня россияне 6 раз обстреляли Апостолово: два человека ранены, разрушены дома
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в телеграмме .
"Ночь снова с обстрелами. Враг 6 раз ударил по Криворожскому району. Коварно попал по жилым кварталам. В Апостоловом ранены два человека. Их госпитализировали. Есть разрушение жилья. Город частично без света и воды", - отметил он.
После обстрела на улицах и подворьях остались кассетные боеприпасы. Спасатели увели людей в безопасные места. В настоящее время работают пиротехники. К утру 23 июня уже обнаружили 16 кассетных элементов.
"Прошу местных быть осмотрительными. И ни при каких условиях не трогать подозрительные предметы", - подчеркнул Валентин Резниченко.
- 21 июня на Днепропетровщине россияне обстреляли две общины, в Великой Костромке есть разрушение и исчез свет.
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