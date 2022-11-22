Россияне обстреляли Днепропетровщину из "градов" и тяжелой артиллерии
Около 60 снарядов направили россияне этой ночью на Никопольщину
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в телеграмме .
По его словам, под удар почти 60 снарядов попала Никопольщина, несколько сел Марганецкой общины россияне обстреляли из градов и тяжелой артиллерии.
К счастью, обошлось без жертв. Представители ГСЧС продолжают обследование пораженных территорий. Детали обстрелов выясняются.
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