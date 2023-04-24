Об этом сообщили в Днепропетровской ОВА.

По информации ОВА, по Марганецкой громаде россияне ударили снарядами с дронов и тяжелой артиллерии.

В громаде повреждены 2 частных дома и хозяйственная постройка. К счастью, жертв среди населения нет.