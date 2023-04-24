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Россияне обстреляли Днепропетровщину из дронов и артиллерии: повреждены дома

24 апреля, 2023 понедельник
19:57
Война с Россией

За день враг дважды атаковал Никопольский район Днепропетровской области

Об этом сообщили в Днепропетровской ОВА.

По информации ОВА, по Марганецкой громаде россияне ударили снарядами с дронов и тяжелой артиллерии.

В громаде повреждены 2 частных дома и хозяйственная постройка. К счастью, жертв среди населения нет.

  • В понедельник, 24 апреля, ВСУ сбили 2 вражеских разведывательных дрона и нанесли 6 авиаударов по районам сосредоточения личного состава и техники противника. Об основных событиях на фронте и во всех направлениях обороны читайте в вечерней сводке Генштаба.

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