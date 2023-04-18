Об этом сообщили в телеграм-канале Днепропетровской ОВА.

Враг обстрелял громаду из тяжелой артиллерии – прилетело более четверти сотни снарядов.

В результате обстрела повреждены солнечные панели, а также разрушено местное частное предприятие. Кроме того, повреждены 6 жилых домов, заборы, хозяйственная постройка, авто и 10 парников.

К счастью, обошлось без человеческих жертв.