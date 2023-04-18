Россияне обстреляли Днепропетровщину из артиллерии: повреждены дома, солнечные панели и десяток парников
Во вторник, 18 апреля, россияне ударили по Красногригорьевской громаде в Никопольском районе Днепропетровщины
Об этом сообщили в телеграм-канале Днепропетровской ОВА.
Враг обстрелял громаду из тяжелой артиллерии – прилетело более четверти сотни снарядов.
В результате обстрела повреждены солнечные панели, а также разрушено местное частное предприятие. Кроме того, повреждены 6 жилых домов, заборы, хозяйственная постройка, авто и 10 парников.
К счастью, обошлось без человеческих жертв.
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