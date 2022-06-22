Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в телеграмме .

"В Криворожском районе снова неспокойно. Враг несколько раз обстрелял две общины - Апостоловскую и Зеленодольскую", - отметил он.

По предварительной информации, среди людей никто не пострадал.

Также, как говорится на официальном сайте Днепропетровской ОВА, в результате вражеских обстрелов центра Великой Костромки были разрушены 4 продуктовых и бытовых магазина, а также здание старостата, клуб, хозяйственные постройки и гаражи. Кроме того, в местном лицее выбито 60 окон.

Как сообщает ОВА, населенный пункт остался без света и газа. Над восстановлением электричества и газоснабжения работают специалисты.

Никто из мирных жителей не пострадал.

В других районах Днепропетровщины по состоянию на утро 22 июня ситуация спокойная.

Вечером 20 июня россияне обстреляли Криворожский район Днепропетровщины, снаряд упал в поле, но повредил линию электропередач и оставил одно из сел без света.

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