Россияне обстреляли Днепропетровщину: есть разрушения, в одном селе пропал свет
В Днепропетровской области 21 июня россияне обстреляли две общины, в Великой Костромке есть разрушение и пропал свет
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в телеграмме .
"В Криворожском районе снова неспокойно. Враг несколько раз обстрелял две общины - Апостоловскую и Зеленодольскую", - отметил он.
По предварительной информации, среди людей никто не пострадал.
Также, как говорится на официальном сайте Днепропетровской ОВА, в результате вражеских обстрелов центра Великой Костромки были разрушены 4 продуктовых и бытовых магазина, а также здание старостата, клуб, хозяйственные постройки и гаражи. Кроме того, в местном лицее выбито 60 окон.
Как сообщает ОВА, населенный пункт остался без света и газа. Над восстановлением электричества и газоснабжения работают специалисты.
Никто из мирных жителей не пострадал.
В других районах Днепропетровщины по состоянию на утро 22 июня ситуация спокойная.
- Вечером 20 июня россияне обстреляли Криворожский район Днепропетровщины, снаряд упал в поле, но повредил линию электропередач и оставил одно из сел без света.
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