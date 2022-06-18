Россияне обстреляли Днепропетровщину: есть разрушения
В Днепропетровской области россияне обстреляли из артиллерии Великую Костромку
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в телеграме .
"Ночью в области дважды кричали сирены. Враг снова обстрелял Криворожский район. Несколько раз ударил из артиллерии по селу Великая Костромка. Есть разрушения", - отметил он.
Валентин Резниченко отметил, что люди в результате российских обстрелов не пострадали.
- Вечером 16 июня в Днепропетровской области захватчики обстреляли Великую Костромку.
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