Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в телеграме .

"Ночью в области дважды кричали сирены. Враг снова обстрелял Криворожский район. Несколько раз ударил из артиллерии по селу Великая Костромка. Есть разрушения", - отметил он.

Валентин Резниченко отметил, что люди в результате российских обстрелов не пострадали.

Вечером 16 июня в Днепропетровской области захватчики обстреляли Великую Костромку.

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