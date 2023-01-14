Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная война с Россией Российская ракета уничтожила целый подъезд многоэтажки в Днепре: по меньшей мере 5 погибших, 27 раненых
Обновлено

Российская ракета уничтожила целый подъезд многоэтажки в Днепре: по меньшей мере 5 погибших, 27 раненых

14 января, 2023 суббота
17:46
война с Россией

В субботу, 14 января, россияне нанесли удар по Днепру, в результате чего разрушен подъезд девятиэтажного дома, ранены по меньшей мере 27 человек, 5 погибших и полностью обесточен один из районов города

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко.

Он отметил, что количество пострадавших выросло до 27. Все они находятся в больнице. Пять человек погибли.

Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко добавил, что людей из разрушенного дома снимают кранами. Они сигнализируют спасателям фонариками и мобильными телефонами.

Ранее Резниченко сообщил, что увеличилось количество раненых.

Он отметил, что количество раненых в результате вражеских обстрелов Днепра увеличилось до 18. Также под завалами до сих пор находятся люди.

В ГСЧС добавили, что к поисково-спасательным работам привлечены более 80 работников личного состава, а также свыше 20 единиц техники ГСЧС.

"Жизнь - самая высокая ценность. Но Россия об этом ничего не слышала", - сказал глава ГСЧС Сергей Крук.

Ранее о последствиях обстрелов сообщил мэр Днепра Борис Филатов.

Он подтвердил, что выехал на место трагедии. По его словам, район, где произошло попадание в многоэтажку, полностью обесточен и отключен от систем питания. Остальные подробности он пообещал сообщить позже.

Ранее об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко.

Он отметил, что в результате удара пострадали по меньшей мере 10 человек, двое из которых дети. Трое раненых находятся в тяжелом состоянии. Всех направили в больницу.

Также о пострадавших сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко. Он отметил, что из разрушенного в результате обстрела девятиэтажного дома удалось спасти 15 человек. Число погибших и травмированных уточняют.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

"Ужасные новости из Днепра. Попали в многоквартирный дом", – написал он.

Тимошенко отметил, что полностью разрушен по меньшей мере один подъезд. Также под завалами находятся люди. Пока на месте работают соответствующие службы.

Также он сообщил, что на место трагедии выехал мэр Днепра Борис Филатов.

Также в сети появилось видео с места трагедии.

  • Утром 14 января оккупанты нанесли удар по Харькову, под огнем оказался Индустриальный район города. Известно, что захватчики целились по инфраструктуре.
  • Также утром этого дня россияне нанесли ракетный удар по Киеву: взрывы прогремели в Днепровском районе столицы, в области повреждены 18 частных домов.
  • Российская армия также нанесла ракетный удар по Запорожью и области, в результате чего повреждено предприятие и три дома.
  • Также россияне дважды попали в объект критической инфраструктуры в Харьковской области, в результате чего часть Харькова обесточена и в метро остановились поезда.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Видео
Новости
Украина
Днепр
Днепропетровщина
Военные новости
Читайте также:
Михайло Жернаков
Автор Михаил Жернаков
13 января, 2023 пятница
Судьи в Украине не готовы к демократии
Віктор Ягун
13 января, 2023 пятница
"Есть информация о модернизации аэродрома под стратегическую авиацию": генерал-майор СБУ Ягун объяснил, почему оккупанты не запускают ракеты из Беларуси
окупант, орк, солдати росія
13 января, 2023 пятница
В России придумали новые условия для переговоров с Украиной, хотят без посредников
Киев
-3°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.96
    Покупка 39.96
    Продажа 40.64
  • EUR
    Покупка 41.97
    Продажа 43
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, суббота
14 января
17:40
Эксклюзив
китай
В этой войне главную роль играет Китай, - американский политолог Юнус
17:22
Посол США в Украине Бриджит Бринк прокомментировала ракетные обстрелы Киева
17:04
"Мы должны убить их ракетную и беспилотную индустрию": Кулеба призвал G7 и ЕС к реакции на обстрел Днепра
16:55
В результате обстрела Авдеевки из "градов" погибли три человека
16:30
В ряде областей раздались взрывы: работает ПВО
16:22
В Литве назвали предварительную причину взрыва на газопроводе
16:13
В Харькове раздался взрыв: поврежден объект критической инфраструктуры, часть города обесточена
16:00
Эксклюзив
Вокруг Соледара россияне уже положили огромное количество своих военных, – нацгвардеец Назаренко
15:55
В Беларусь прибыли еще два эшелона с оккупантами и техникой
15:38
Экс-лидер "Шахтера" Тайсон вернулся в Европу
15:21
В Черное море вышли пять ракетных носителей. Общий залп ракет - 36 "Калибров"
15:13
В Одессе весь электротранспорт вернулся в депо
15:02
Усик обратился к российскому пропагандисту Соловьеву и напомнил ему о судьбе Геббельса
14:56
Эксклюзив
Генералитет РФ берет реванш над Путиным, - Фейгин
14:47
Моравецкий будет убеждать Берлин передать Украине боевые танки Leopard
14:37
Свитолина рассказала, когда планирует вернуться в теннис после рождения ребенка
14:29
Обновлено
Утром россияне нанесли ракетный удар по Киеву, есть попадание в объект инфраструктуры, в области повреждены 18 частных домов
14:26
На годовщину полномасштабного вторжения Зеленский планирует выступить на Генассамблее ОНН, - МИД
14:19
Обновлено
Великобритания передаст Украине эскадрон танков Challenger 2
14:15
Эксклюзив
Путин ищет крайних, на которых можно будет повесить поражение в войне, – американский политолог Юнус
14:15
Китай сообщил о почти 60 тыс. смертей от коронавируса за месяц
14:09
OPINION
ОПЗЖ имеет в Слуге народа и в команде президента очень крупного союзника
14:08
В Крыму количество больных COVID-19 превышает норму на 25%, - Центр нацсопротивления
13:59
В Киеве и области вводят экстренные отключения света, - ДТЭК
13:53
Индонезия отправила военный корабль для наблюдения за береговой охраной Китая, - Reuters
13:33
Эксклюзив
Россия не решится на войну против НАТО, - экс-министр обороны Латвии Пабрикс
13:20
Укрзализныця запустит Интерсити между Киевом и Черкассами
13:18
Укрэнерго: россияне обстреляли энергетическую инфраструктуру, а в 11 областях действуют аварийные отключения
13:05
Эксклюзив
Совместное решение о предоставлении Украине танков и тяжелого вооружения будет принято, - Климкин
13:05
Абсолютный чемпион мира по боксу отказался от титулов
12:57
Министр юстиции Германии Бушман выступил против создания трибунала ООН для России
12:50
Решение атаковать Соледар имело высокую цену для Кремля, - спикер Госдепа США
12:44
Цыганков переходит из "Динамо" в испанский клуб, - СМИ
12:20
Курс валют на 14 января: сколько стоят доллар и евро в обменниках
12:02
OPINION
Испытав однажды агрессию, ее трудно избавиться и превратить ее в нечто более конструктивное
11:59
Утром россияне обстреляли Запорожье и область: повреждено предприятие и дома
11:57
В Черном море зафиксировали корабль, являющийся носителем ракет "калибр", - ВМС
11:56
Вероятно, РФ 14 января атаковала Киев баллистическими ракетами с северного направления, - спикер Воздушных сил ВСУ Игнат
11:41
Иран
В Иране казнили экс-министра обороны из-за обвинений в шпионаже
11:36
Обновлено
Ночью россияне дважды поразили Никопольский район из тяжелой артиллерии
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV