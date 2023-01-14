Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко.

Он отметил, что количество пострадавших выросло до 27. Все они находятся в больнице. Пять человек погибли.

Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко добавил, что людей из разрушенного дома снимают кранами. Они сигнализируют спасателям фонариками и мобильными телефонами.

Ранее Резниченко сообщил, что увеличилось количество раненых.

Он отметил, что количество раненых в результате вражеских обстрелов Днепра увеличилось до 18. Также под завалами до сих пор находятся люди.

В ГСЧС добавили, что к поисково-спасательным работам привлечены более 80 работников личного состава, а также свыше 20 единиц техники ГСЧС.

"Жизнь - самая высокая ценность. Но Россия об этом ничего не слышала", - сказал глава ГСЧС Сергей Крук.

Ранее о последствиях обстрелов сообщил мэр Днепра Борис Филатов.

Он подтвердил, что выехал на место трагедии. По его словам, район, где произошло попадание в многоэтажку, полностью обесточен и отключен от систем питания. Остальные подробности он пообещал сообщить позже.

Ранее об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко.

Он отметил, что в результате удара пострадали по меньшей мере 10 человек, двое из которых дети. Трое раненых находятся в тяжелом состоянии. Всех направили в больницу.

Также о пострадавших сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко. Он отметил, что из разрушенного в результате обстрела девятиэтажного дома удалось спасти 15 человек. Число погибших и травмированных уточняют.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

"Ужасные новости из Днепра. Попали в многоквартирный дом", – написал он.

Тимошенко отметил, что полностью разрушен по меньшей мере один подъезд. Также под завалами находятся люди. Пока на месте работают соответствующие службы.

Также он сообщил, что на место трагедии выехал мэр Днепра Борис Филатов.

Также в сети появилось видео с места трагедии.

Утром 14 января оккупанты нанесли удар по Харькову, под огнем оказался Индустриальный район города. Известно, что захватчики целились по инфраструктуре.

Также утром этого дня россияне нанесли ракетный удар по Киеву: взрывы прогремели в Днепровском районе столицы, в области повреждены 18 частных домов.

Российская армия также нанесла ракетный удар по Запорожью и области, в результате чего повреждено предприятие и три дома.

Также россияне дважды попали в объект критической инфраструктуры в Харьковской области, в результате чего часть Харькова обесточена и в метро остановились поезда.