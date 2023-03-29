Россияне обстреляли детский сад в Авдеевке
В среду, 29 марта, российские террористы нанесли авиаудар по детскому саду в Авдеевке
Об этом сообщил глава ОП Андрей Ермак.
"Россияне нанесли авиаудар по городу Авдеевка. Попали ракетой по детскому саду. К счастью, без жертв. Пострадала многоэтажка напротив", - пишет Ермак.
- Вчера, 28 марта, армия окупантов нанесла удар по Богодухову на Харьковщине, повреждены 13 домов и детсад, есть раненый. А пгт Дворичная РФ атаковала более 150 раз. Позже террористы обстреляли село Подолы Купянского района.
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