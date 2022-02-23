Россияне обстреляли детсад в Зеленополье Донецкой области, в Николаевке от разрыва снаряда ранена мирная жительница
В среду, 23 февраля, российские оккупационные войска обстреляли детский сад в Зеленополье Донецкой области, а в Николаевке в результате прямого попадания снаряда в дом получила ранение мирная жительница
Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.
"В селе Николаевка, что под Волновахой, в результате разрыва снаряда ранена женщина. Анкетные данные пострадавшей устанавливаются", - сообщают в пресс-службе.
Село Зеленополье Бахмутской общины также попало под обстрел. Оно находится в 5 км от линии разграничения. Сейчас там находятся полицейские, документирующие последствия обстрела и помогающие местным жителям.
"Четырех детей, которые на момент обстрела прятались в подвале вместе с воспитателями (детсада, - ред.), забрали родители. Кроме того, на улице Юбилейной поврежден дом, во время обстрела внутри находились пожилые супруги. Информация о разрушениях и пострадавших уточняются", – говорится в сообщении.
"Стрельнуло, и я слышу, что летит над головой. Именно в нашем направлении. Я сразу упала на огороде, и слышу дальше разрывы в поселке. Буквально 2 секунды снаряд летел. 20 мин по расписанию - это стандартное время, когда нас обстреливают", – говорит местная жительница на видео.
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