Россияне обстреляли детсад в Херсоне
В пятницу, 24 февраля, российская армия обстреляла детский сад в Херсоне
Об этом сообщила Херсонская ОГА.
Под обстрел попал Корабельный район Херсона. Вражеский снаряд попал в детский сад.
В результате попадания начался пожар. Спасатели уже ликвидируют его. Пострадавших нет.
- Утром 24 февраля российские оккупанты обстреляли приграничье Черниговской и Сумской областей из минометов, зафиксировано 11 приходов.
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