Россияне обстреляли Десну – поселок на Черниговщине, в котором из-за обстрела в мае погибли 87 военных

Об обстреле на собственном телеграмм-канале сообщил председатель Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.

"Поселок Десна подвергся очередному ракетному обстрелу. Подробности позже. Прошу не публиковать фото и видео "прилетов", - написал он.

В соцсетях также сообщали о взрывах в ночь на 25 июня в Киевской, Житомирской, Тернопольской и Львовской областях.