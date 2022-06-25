Россияне обстреляли Десну – поселок на Черниговщине, в котором из-за обстрела в мае погибли 87 военных
Поселок Десна на Черниговщине подвергся второму ракетному обстрелу. Первый – в мае – унес жизни почти сотни украинских военных
Об обстреле на собственном телеграмм-канале сообщил председатель Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.
"Поселок Десна подвергся очередному ракетному обстрелу. Подробности позже. Прошу не публиковать фото и видео "прилетов", - написал он.
В соцсетях также сообщали о взрывах в ночь на 25 июня в Киевской, Житомирской, Тернопольской и Львовской областях.
- Напомним, утром 17 мая российские войска нанесли ракетные удары по поселку Десна, в котором работает одноименный военный учебный центр.
- 23 мая Владимир Зеленский сообщил, что из-под обломков в Десне извлекли тела 87 человек.
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