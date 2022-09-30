Об этом сообщает полиция Харьковской области.

29 сентября около 18:00 оккупанты совершили артиллерийский обстрел деоккупированного города Волчанск. Есть погибшие и раненые.

"Снаряды попали в квартиру многоэтажки в центре города. Также поврежден частный дом. Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Нацполиция выявила более 582 военных преступлений российских захватчиков на деоккупированной территории Харьковщины.

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