Россияне обстреляли Чугуев, ранен мужчина и 13-летний мальчик
В среду, 1 марта, россияне обстреляли населенный пункт Чугуев Харьковской области, в результате чего пострадал мужчина 52 лет и мальчик 13 лет
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Отмечается, что мужчина получил осколочное ранение, пока он госпитализирован. Мальчик имеет незначительные повреждения, получил медицинскую помощь на месте и не нуждался в госпитализации.
- В Крыму жители с. Черноморское и Евпатория в ночь на 1 марта и под утро слышали взрывы.
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