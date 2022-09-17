Россияне обстреляли Чугуев, пострадала 11-летняя девочка

Об этом он написал в телеграмме .

В результате вражеского удара пострадала девочка 11 лет. Пока ее госпитализировали.

Также, по предварительным данным, повреждена критическая инфраструктура, частный сектор, предприятие, автозаправочная станция. На местах уже работают специалисты.

Ночью 17 сентября оккупанты обстреляли Индустриальный район Харькова. Попали дважды.