Россияне обстреляли Чугуев, пострадала 11-летняя девочка
Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил, что 17 сентября оккупанты обстреляли город Чугуев в Харьковской области
Об этом он написал в телеграмме .
В результате вражеского удара пострадала девочка 11 лет. Пока ее госпитализировали.
Также, по предварительным данным, повреждена критическая инфраструктура, частный сектор, предприятие, автозаправочная станция. На местах уже работают специалисты.
- Ночью 17 сентября оккупанты обстреляли Индустриальный район Харькова. Попали дважды.
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