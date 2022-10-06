Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Так, под вражеские обстрелы попали населенные пункты Купянского, Волчанского, Богодуховского и Харьковского районов области: Уды, Ветеринарное, Стрелечье, Красное и другие.

В Купянском районе госпитализировали троих мужчин, которые получили ранения в результате обстрела района.

6 октября Олег Синегубов сообщил, что россияне обстреляли дронами-камикадзе один из районов Харькова.