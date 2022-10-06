Россияне обстреляли четыре района Харьковщины, трое мужчин получили ранения
Ночью на 6 октября оккупанты обстреливали четыре района Харьковщины, в результате чего в одном из районов трое мужчин получили ранения
Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.
Так, под вражеские обстрелы попали населенные пункты Купянского, Волчанского, Богодуховского и Харьковского районов области: Уды, Ветеринарное, Стрелечье, Красное и другие.
В Купянском районе госпитализировали троих мужчин, которые получили ранения в результате обстрела района.
- 6 октября Олег Синегубов сообщил, что россияне обстреляли дронами-камикадзе один из районов Харькова.
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