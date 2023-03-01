Россияне обстреляли Чернобаевку: ранен годовалый мальчик

Об этом сообщила пресс-служба Херсонской ОВА.

"Российская артиллерия ударила по Чернобаевке. Из-за вражеских обстрелов ранения получил годовалый мальчик. Сейчас карета скорой везет малыша в больницу, чтобы медики могли спасти его жизнь", - говорится в сообщении.

В ОВА уточнили, что малыш в состоянии средней тяжести, осколки стекла повредили ему лицо.

Тем временем в селе Змиевка на Херсонщине из-за российской атаки получили ранения двое мужчин. В частности, у 54-летнего жителя области осколочное ранение стопы. Второй пострадавший – волонтер из Кривого Рога, ему досталось больше. По данным ОВА, 34-летний мужчина попал под плотный вражеский огонь и получил осколочные ранения руки с неполной ампутацией предплечья, сложные переломы руки и ноги.

Пострадавшие госпитализированы в Бериславскую больницу.