Россияне обстреляли Чернобаевку: ранен годовалый мальчик
Российские оккупанты 1 марта обстреляли из артиллерии Чернобаевку Херсонской области, в результате чего был ранен годовалый мальчик. Его забрала скорая
Об этом сообщила пресс-служба Херсонской ОВА.
"Российская артиллерия ударила по Чернобаевке. Из-за вражеских обстрелов ранения получил годовалый мальчик. Сейчас карета скорой везет малыша в больницу, чтобы медики могли спасти его жизнь", - говорится в сообщении.
В ОВА уточнили, что малыш в состоянии средней тяжести, осколки стекла повредили ему лицо.
Тем временем в селе Змиевка на Херсонщине из-за российской атаки получили ранения двое мужчин. В частности, у 54-летнего жителя области осколочное ранение стопы. Второй пострадавший – волонтер из Кривого Рога, ему досталось больше. По данным ОВА, 34-летний мужчина попал под плотный вражеский огонь и получил осколочные ранения руки с неполной ампутацией предплечья, сложные переломы руки и ноги.
Пострадавшие госпитализированы в Бериславскую больницу.
- За сутки 28 февраля российские оккупанты 86 раз обстреляли Херсонскую область в результате чего погибли 5 человек, семеро получили ранения.
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