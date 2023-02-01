Россияне обстреляли Черниговщину: убили четырех мирных жителей и ранили еще одного

Об этом сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус в телеграме.

Отмечается, что вражеская мина попала в погреб частного дома.

"В результате попадания мины (120 мм) в погреб частного дома погибли четверо местных жителей. Один получил ранения и доставлен в лечебное учреждение", - говорится в сообщении.

Российские оккупанты 1 февраля в очередной раз обстреляли приграничные территории Сумской и Черниговской областей, в результате чего ранение получил мирный житель.

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