Россияне обстреляли Черниговщину: убили четырех мирных жителей и ранили еще одного
В среду, 1 февраля, из-за российской мины в населенном пункте Елино на Черниговщине, четверо местных жителей погибли, один ранен
Об этом сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус в телеграме.
Отмечается, что вражеская мина попала в погреб частного дома.
"В результате попадания мины (120 мм) в погреб частного дома погибли четверо местных жителей. Один получил ранения и доставлен в лечебное учреждение", - говорится в сообщении.
- Российские оккупанты 1 февраля в очередной раз обстреляли приграничные территории Сумской и Черниговской областей, в результате чего ранение получил мирный житель.
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