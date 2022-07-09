Россияне обстреляли Черниговщину: поврежден дом и хозяйственное помещение
В Черниговской области 8 июля россияне обстреляли Городнянскую, Сновскую и Семеновскую общины, повредив дом и хозяйственное здание
Об этом сообщила Госпогранслужба в фейсбуке .
Поздно вечером 8 июля оккупанты устроили по Сновской общине у границы. Были зафиксированы 10 взрывов.
"Трижды за сутки враг артснарядами обстрелял один из пограничных населенных пунктов Городнянского общества, что на Черниговщине. По предварительной информации поврежден частный дом и хозяйственное здание", - отметили пограничники.
Кроме того, россияне дважды открыли огонь по Семеновской общине из автоматических станковых гранатометов и минометов. Раздалось 14 взрывов.
Среди людей никто не погиб.
- Утром 9 июля россияне обстреляли Сумщину ракетами из вертолетов и реактивных систем залпового огня.
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