Россияне обстреляли Черниговщину, погиб ребенок
В понедельник, 1 мая, россияне обстреляли образовательное учреждение Новгород-Северского района Черниговщины. В результате обстрела погиб ребенок
Об этом написал глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус .
Он отметил, что удар был зафиксирован в 15.37.
В момент удара учебное заведение не работало, погибший ребенок находился неподалеку. Информация о пострадавших уточняется.
- С начала суток российские оккупационные войска дважды обстреляли границы Черниговской и Сумской областей по артиллерии и минометам.
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