Россияне обстреляли Черниговщину: около 55 прилетов
Оккупанты 12 августа обстреляли Черниговщину из артиллерии, реактивных систем залпового огня и минометов
Об этом сообщило оперативное командование "Север" в фейсбуке.
Около 09:00 сообщили о 10 взрывах из ствольной артиллерии и миномета 120 мм в районе Горная Корюковского района.
В 10:00 россияне ударили из минометов по Новгород-Сиверскому району. Зафиксировали десять взрывов.
После двух взрывов у границы с РФ в Новгород-Сиверском районе в 14:00 зафиксировали 14 прилетов в районе Гая, предположительно из реактивных систем залпового огня. Там же было слышно 20 взрывов из миномета 120 мм.
В 18:00 оккупанты обстреляли район Горная из ствольной артиллерии.
- 13 августа российские оккупанты обстреляли природоохранные территории в Шосткинском районе Сумщины.
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