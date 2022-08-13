Об этом сообщило оперативное командование "Север" в фейсбуке.

Около 09:00 сообщили о 10 взрывах из ствольной артиллерии и миномета 120 мм в районе Горная Корюковского района.

В 10:00 россияне ударили из минометов по Новгород-Сиверскому району. Зафиксировали десять взрывов.

После двух взрывов у границы с РФ в Новгород-Сиверском районе в 14:00 зафиксировали 14 прилетов в районе Гая, предположительно из реактивных систем залпового огня. Там же было слышно 20 взрывов из миномета 120 мм.

В 18:00 оккупанты обстреляли район Горная из ствольной артиллерии.

13 августа российские оккупанты обстреляли природоохранные территории в Шосткинском районе Сумщины.

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