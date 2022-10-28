Россияне обстреляли Черниговщину из минометов: более 30 прилетов
На Черниговщине 28 октября оккупанты обстреляли из минометов Городнянскую и Новгород-Северскую общины Черниговщины
Об этом сообщил пресс-центр Госпогранслужбы .
По Городнянской ОТГ захватчики выпустили 30 мин калибра 120 мм из района русского Черноземного Городка.
Еще три мины разорвались в Новгород-Северской общине, которую оккупанты обстреливали со стороны населенного пункта Погар в РФ.
- 27 октября кафиры 100 раз обстреляли Сумщину, повредили семь домов и линию электропередачи.
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