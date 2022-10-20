Об этом сообщила Госпогранслужба в телеграмме .

Захватчики с территории российского Черноземного Городка обстреляли три пограничных общины Черниговщины. Они били из артиллерии, беспилотников и минометов.

Вечером 18 октября российские захватчики обстреляли из артиллерии Середино-Будскую общину Сумщины. В общей сложности зафиксировали 12 прилетов.

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