Россияне обстреляли Черниговщину из артиллерии, минометов и дронов
Оккупанты 19 октября с территории РФ обстреляли приграничья Черниговщины из артиллерии, минометов и беспилотников
Об этом сообщила Госпогранслужба в телеграмме .
Захватчики с территории российского Черноземного Городка обстреляли три пограничных общины Черниговщины. Они били из артиллерии, беспилотников и минометов.
- Вечером 18 октября российские захватчики обстреляли из артиллерии Середино-Будскую общину Сумщины. В общей сложности зафиксировали 12 прилетов.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
40.02
Покупка 40.02Продажа 40.76
-
EUR
Покупка 38.4Продажа 39.44
- Актуальное
- Важное