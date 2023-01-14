Россияне обстреляли частные дома Сумской области. Ранен местный житель

Об этом сообщил заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко.

"Оккупанты применили минометы и артиллерию. Из-за вражеской атаки осколочное ранение получил 1 местный житель. Ему оказывается медицинская помощь", - написал Тимошенко.

Известно, что в результате обстрела были повреждены 4 частных дома на Сумщине.

Утром 14 января оккупанты нанесли удар по Харькову, под огнем оказался Индустриальный район города. Известно, что захватчики целились по инфраструктуре.

Также утром этого дня россияне нанесли ракетный удар по Киеву: взрывы прогремели в Днепровском районе столицы, в области повреждены 18 частных домов.

Российская армия также нанесла ракетный удар по Запорожью и области, в результате чего повреждено предприятие и три дома.

Также россияне дважды попали в объект критической инфраструктуры в Харьковской области, в результате чего часть Харькова обесточена и в метро остановились поезда.

В субботу, 14 января, россияне нанесли удар по Днепру, в результате чего разрушен подъезд девятиэтажного дома, ранены по меньшей мере 60 человек, 5 погибших и полностью обесточен один из районов города

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