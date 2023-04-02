Россияне обстреляли частные дома и критическую инфраструктуру в Херсонской области
В субботу, 1 апреля, российские террористы обстреляли частные дома и критическую инфраструктуру Бериславского района Херсонской области
Об этом сообщил глава Бериславской военной администрации Владимир Литвинов.
"В очередной раз в Бериславе под вражеским огнем оказались жилые дома. Также оккупанты повредили объект критической инфраструктуры, из-за чего несколько населенных пунктов временно остались без света. Соответствующие службы уже работают на месте происшествия", - пишет Литвинов.
В Бериславе ранения получил один человек. Также известно о пострадавшем в Тягинце - раненого доставили в больницу, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь.
- Через день, 1 апреля, российские террористы обстреляли территории двух общин Сумской области.
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