Россияне обстреляли частные дома и критическую инфраструктуру в Херсонской области

Об этом сообщил глава Бериславской военной администрации Владимир Литвинов.

"В очередной раз в Бериславе под вражеским огнем оказались жилые дома. Также оккупанты повредили объект критической инфраструктуры, из-за чего несколько населенных пунктов временно остались без света. Соответствующие службы уже работают на месте происшествия", - пишет Литвинов.

В Бериславе ранения получил один человек. Также известно о пострадавшем в Тягинце - раненого доставили в больницу, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь.