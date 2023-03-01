Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС .

"Сегодня в результате обстрела города Часов Яр ранений получила женщина 1948 г.р. На место обстрела спасатели Донбасса выезжали на автомобили скорой медицинской помощи, предоставили пострадавшей первую домедицинскую помощь и транспортировали ее в лечебное учреждение", - говорится в сообщении.