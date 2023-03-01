Россияне обстреляли Часовня Яр на Донетчине: получила ранение пожилая женщина
Днем 1 марта российские оккупанты обстреляли Часовня Яр Донецкой области, в результате чего получила ранение пожилая женщина
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС .
"Сегодня в результате обстрела города Часов Яр ранений получила женщина 1948 г.р. На место обстрела спасатели Донбасса выезжали на автомобили скорой медицинской помощи, предоставили пострадавшей первую домедицинскую помощь и транспортировали ее в лечебное учреждение", - говорится в сообщении.
- В ночь на 28 февраля российские кафиры попали в часть ГСЧС в Святогорске Донецкой области, в результате чего погиб спасатель.
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