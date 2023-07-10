Россияне обстреляли бригаду спасателей, приехавших тушить пожар в Константиновке
Российская оккупационная армия открыла огонь по бригаде спасателей, приехавших ликвидировать последствия прилета в Константиновке Донецкой области
Об этом сообщила пресс-служба ДСНС.
"Очередной, казалось бы, стандартный вызов на пожар. И как только спасатели приступили к его ликвидации – начались прицельные вражеские прилеты", – рассказали в пресс-службе.
На видео, опубликованном спасателями, зафиксирован прилет рядом с бригадой. Они сначала падают лицом вниз, а затем быстро группируются, запрыгивают в машину и покидают место обстрела.
Никто из спасателей не пострадал.
- 2 июля в результате российского удара по Константиновке получили ранения два человека .
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