Об этом сообщила пресс-служба ДСНС.

"Очередной, казалось бы, стандартный вызов на пожар. И как только спасатели приступили к его ликвидации – начались прицельные вражеские прилеты", – рассказали в пресс-службе.

На видео, опубликованном спасателями, зафиксирован прилет рядом с бригадой. Они сначала падают лицом вниз, а затем быстро группируются, запрыгивают в машину и покидают место обстрела.



Никто из спасателей не пострадал.