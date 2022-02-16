Россияне обстреляли бойцов ООС из запрещенных минометов и противотанкового оружия

Об этом сообщает в Facebook пресс-центр штаба ООС.



В направлении Катериновки захватчики открывали огонь из противотанковых ракетных комплексов.



В сторону населенного пункта Лобачево кафиры били из ручных противотанковых гранатометов.



Вблизи Орехового россияне обстреливали украинские позиции с применением запрещенных Минскими договоренностями 120-мм минометов и станковых противотанковых гранатометов.



У Станицы Луганской захватчики применили запрещенные Минскими договоренностями минометы калибра 82 мм.



15 февраля потерь среди военнослужащих Объединенных сил вследствие вражеских действий не последовало.



По состоянию на 7:00 среду 16 февраля российские военные однажды нарушили режим прекращения огня, применив запрещенное Минскими договоренностями вооружение: по окрестностям Станицы Луганской кафиры стреляли из 82-мм минометов.



Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате этого обстрела не последовало.