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Россияне обстреляли бойцов ООС из запрещенных минометов и противотанкового оружия

16 февраля, 2022 среда
07:41
война с Россией

Во вторник, 15 февраля, российские оккупационные войска в зоне проведения Операции объединенных сил 4 раза нарушили режим прекращения огня, в том числе дважды – с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения

Об этом сообщает в Facebook пресс-центр штаба ООС.

В направлении Катериновки захватчики открывали огонь из противотанковых ракетных комплексов.

В сторону населенного пункта Лобачево кафиры били из ручных противотанковых гранатометов.

Вблизи Орехового россияне обстреливали украинские позиции с применением запрещенных Минскими договоренностями 120-мм минометов и станковых противотанковых гранатометов.

У Станицы Луганской захватчики применили запрещенные Минскими договоренностями минометы калибра 82 мм.

15 февраля потерь среди военнослужащих Объединенных сил вследствие вражеских действий не последовало.

По состоянию на 7:00 среду 16 февраля российские военные однажды нарушили режим прекращения огня, применив запрещенное Минскими договоренностями вооружение: по окрестностям Станицы Луганской кафиры стреляли из 82-мм минометов.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате этого обстрела не последовало.


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