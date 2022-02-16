Россияне обстреляли бойцов ООС из запрещенных минометов и противотанкового оружия
Во вторник, 15 февраля, российские оккупационные войска в зоне проведения Операции объединенных сил 4 раза нарушили режим прекращения огня, в том числе дважды – с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения
Об этом сообщает в Facebook пресс-центр штаба ООС.
В направлении Катериновки захватчики открывали огонь из противотанковых ракетных комплексов.
В сторону населенного пункта Лобачево кафиры били из ручных противотанковых гранатометов.
Вблизи Орехового россияне обстреливали украинские позиции с применением запрещенных Минскими договоренностями 120-мм минометов и станковых противотанковых гранатометов.
У Станицы Луганской захватчики применили запрещенные Минскими договоренностями минометы калибра 82 мм.
15 февраля потерь среди военнослужащих Объединенных сил вследствие вражеских действий не последовало.
По состоянию на 7:00 среду 16 февраля российские военные однажды нарушили режим прекращения огня, применив запрещенное Минскими договоренностями вооружение: по окрестностям Станицы Луганской кафиры стреляли из 82-мм минометов.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате этого обстрела не последовало.
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