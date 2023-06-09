Россияне обстреляли больницу в Гуляйполе в Запорожье: погибли два человека
Днем 9 июня российская оккупационная армия обстреляла больницу в Гуляйполе Запорожской области, в результате чего погибли два человека
Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.
"Россияне обстреляли больницу в городе Гуляйполе. Известно о двух погибших работниках больницы - младшей медицинской сестре и сантехнике", - написал он.
Еще два человека, по данным Ермака, получили ранения.
- 26 мая в результате артобстрела Гуляйполя получили ранения две женщины.
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