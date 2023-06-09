Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

"Россияне обстреляли больницу в городе Гуляйполе. Известно о двух погибших работниках больницы - младшей медицинской сестре и сантехнике", - написал он.

Еще два человека, по данным Ермака, получили ранения.