Россияне обстреляли больницу в Бериславе, ранен работник медучреждения
15 февраля российская армия била по больнице в Бериславе Херсонской области. Оккупанты попали в котельную медучреждения, рабочий учреждения получил ранение
Об этом сообщила Херсонская ОВА в телеграмме.
15 февраля захватчики попали в котельную больницы в Бериславе: помещение, обеспечивающее отопление медучреждения, потерпело разрушения.
"Из-за российской атаки получил ранение работник заведения. В эти минуты за его жизнь борются врачи", - утвердили в ОВА.
- Напомним, утром 15 февраля вражеские войска били по Николаевской области, в том числе по Очаковской общине.
- Утром 15 февраля российские войска снова били по Купянску на Харьковщине, в результате чего произошли пожары.
- 15 февраля российская армия ударила по многоэтажке в Покровске на Донетчине: известно о по меньшей мере 12 раненых людях, еще двое - под завалами.
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