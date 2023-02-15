Россияне обстреляли больницу в Бериславе, ранен работник медучреждения

Об этом сообщила Херсонская ОВА в телеграмме.

15 февраля захватчики попали в котельную больницы в Бериславе: помещение, обеспечивающее отопление медучреждения, потерпело разрушения.

"Из-за российской атаки получил ранение работник заведения. В эти минуты за его жизнь борются врачи", - утвердили в ОВА.