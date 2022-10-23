Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в телеграме .

Захватчики били по больнице из артиллерии. Люди не пострадали, однако в здании повреждены крыши, выбиты окна.

"Снова и снова россияне бьют по нашей гражданской инфраструктуре, пытаясь посеять панику. Это чистый террор против мирного населения. Россия – государство-террорист!" – подчеркнул Павел Кириленко.

22 октября в Донецкой области россияне убили двух гражданских и ранили девятерых.

Оккупанты нанесли 20 ударов по Донетчине: повредили магазин, дома, дошкольное учреждение. Среди пострадавших есть дети.

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