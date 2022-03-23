Россияне обстреляли блокпост в Славутиче и заблокировали город

Об этом мэр Славутича Юрий Фомичев сообщил в своем обращении на YouTube.



По словам Фомичева, Славутич – заблокирован. Покинуть город невозможно.

"Был обстрелян наш блокпост. Выдвижение противника в нашу сторону не произошло, но мы понимаем, что он рядом. Сегодня никаких коридоров нет, и выезд из Славутича невозможен, даже не планируйте это в ближайшие дни. Так же тяжелая ситуация с подвозом продуктов, гуманитарной помощи . Сейчас мы отрезаны", - сказал мэр Юрий Фомичев.



Славутич находится на севере Киевской области между Черниговом и белорусской границей. Расстояние до Киева составляет 197 км, до Чернигова – 56 км, а до Беларуси – чуть более 10 км.





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