Россияне обстреляли блокпост в Славутиче и заблокировали город
В среду, 23 марта, российские оккупанты обстреляли блокпост в городе Славутич Киевской области
Об этом мэр Славутича Юрий Фомичев сообщил в своем обращении на YouTube.
По словам Фомичева, Славутич – заблокирован. Покинуть город невозможно.
"Был обстрелян наш блокпост. Выдвижение противника в нашу сторону не произошло, но мы понимаем, что он рядом. Сегодня никаких коридоров нет, и выезд из Славутича невозможен, даже не планируйте это в ближайшие дни. Так же тяжелая ситуация с подвозом продуктов, гуманитарной помощи . Сейчас мы отрезаны", - сказал мэр Юрий Фомичев.
Славутич находится на севере Киевской области между Черниговом и белорусской границей. Расстояние до Киева составляет 197 км, до Чернигова – 56 км, а до Беларуси – чуть более 10 км.
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