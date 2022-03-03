Россияне обстреляли блокпост украинских военных и стали применять оружие против мирных жителей в Энергодаре

Об этом сообщил городской голова Дмитрий Орлов.



"Враг на большой колонне военной техники обстрелял блокпост и применяет оружие против мирного населения", – говорится в сообщении.



Мэр просит жителей немедленно спрятаться в укрытие или остаться дома.

Напомним, в Запорожье оккупанты обстреляли Васильевскую больницу, погибли три человека.

Россия нанесла авиаудары по школам и гражданским домам в Чернигове, известно о 9 погибших

Также сообщалось, что россияне начали минировать Херсон, людей просят сообщать полицию о "растяжках".

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