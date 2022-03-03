Россияне обстреляли блокпост украинских военных и стали применять оружие против мирных жителей в Энергодаре
Российские военные сегодня, 3 марта, обстреляли блокпост украинских военных и стали применять оружие против мирных жителей
Об этом сообщил городской голова Дмитрий Орлов.
"Враг на большой колонне военной техники обстрелял блокпост и применяет оружие против мирного населения", – говорится в сообщении.
Мэр просит жителей немедленно спрятаться в укрытие или остаться дома.
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