Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич.

"Посреди дня россияне целенаправленно атаковали место массового скопления людей. Вражеские снаряды попали в местный продуктовый магазин, в котором находились люди", - рассказал он.



Янушевич уточнил, что в результате вражеского обстрела погибли два человека, еще трое получили ранения разной степени тяжести. Пострадавших госпитализировали в медучреждение, где врачи оказывают им необходимую помощь, отметил чиновник.

За сутки 24 января россияне 52 раза ударили по территории Херсонской области.

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