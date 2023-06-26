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Россияне обстреляли Белозерку в Херсонской области: получила ранения пожилая женщина

26 июня, 2023 понедельник
16:07
Война с Россией

Днем 26 июня российская оккупационная армия обстреляла Белозерку Херсонской области, в результате чего получила ранения пожилая женщина

Об этом сообщила пресс-служба Херсонской ОВА.

Согласно сообщению, пострадала 71-летняя женщина, находившаяся во дворе.

"С ранением ноги ее госпитализировали в больницу", – рассказали в ОВА.

Там отметили, что оккупанты ударили по зданию местной музыкальной школы. Также повреждены частные дома, газопровод и линии электропередачи.

Новости
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Херсонщина
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