Об этом сообщила пресс-служба Херсонской ОВА.

Согласно сообщению, пострадала 71-летняя женщина, находившаяся во дворе.

"С ранением ноги ее госпитализировали в больницу", – рассказали в ОВА.

Там отметили, что оккупанты ударили по зданию местной музыкальной школы. Также повреждены частные дома, газопровод и линии электропередачи.