Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная война с Россией Россияне обстреляли Белозерку, ранены два человека

Россияне обстреляли Белозерку, ранены два человека

2 мартa, 2023 четверг
14:03
война с Россией

В четверг, 2 марта, россияне из артиллерии обстреляли населенный пункт Белозерка на Херсонщине, ранены два человека

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

"Россияне обстреляли пгт Белозерка в Херсонской области из артиллерии. Есть двое пострадавших", - говорится в сообщении.

  • В ночь на 2 марта оккупанты направили ракету на Запорожье, в результате чего поврежден жилой дом, четыре человека погибли, восьмеро получили ранения.
Херсонщина
Андрей Ермак
Читайте также:
лукашенко путін
2 мартa, 2023 четверг
В ISW рассказали, зачем Лукашенко посетил Китай и почему результаты поездки выгодны Путину
27 февраля, 2023 понедельник
В Украине приостанавливает работу крупнейший в Европе завод тяжелого машиностроения
Лукашенко та Сі Цзіньпін
2 мартa, 2023 четверг
Принимая Лукашенко, Китай делает пас Путину, - Огрызко
Киев
+7°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 38.45
    Покупка 38.45
    Продажа 39.33
  • EUR
    Покупка 40.28
    Продажа 41.31
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, четверг
2 мартa
15:29
Олаф Шольц
Мир не может быть заключен за спиной Украины, – Шольц
15:29
Министры G20 не согласовали позицию по войне в Украине: опубликован итоговый документ
15:14
Новости компаний
Авто от благотворителей спасло 28 раненых на фронте
15:10
Сухо, без существенных осадков: прогноз погоды на 3 марта от Натальи Диденко
15:09
Обновлено
Обстрел многоэтажки в Запорожье: известно о трех погибших, под завалами могут быть люди
15:07
Экс-премьер Литвы Кубилюс спрогнозировал вступление Украины в ЕС в 2029 году
14:55
Приднестровье
В Молдове расцветают признаки гибридной войны, в то же время Украина готова к угрозе из Приднестровья, - Гуменюк
14:50
Блинкен и Лавров общались на полях саммита G20 менее 10 минут: Reuters узнало детали разговора
14:31
Россияне экономят ракеты, но угроза ударов не уменьшилась: в Черном море до сих пор находятся 4 ракетоносителя
14:27
В Киеве установили новую систему оповещения, которая может неделю работать без света
14:17
Эксклюзив
Владимир Огрызко
Поставок Китаем летального оружия России не будет, - дипломат Огрызко
14:09
Оккупанты на Запорожье задолжали бюджетникам зарплату за 2 месяца, – Центр нацсопротивления
14:09
McDonald's вскоре возобновит работу ресторанов в Днепре и Одессе
14:03
В России во время испытаний на Ульяновском авиазаводе взорвался военно-транспортный самолет Ил-76МД
14:01
OPINION
Юрий Бутусов
Самый тяжелый приказ – стоять насмерть
14:00
Проукраинские активисты закрасили рекламу ЧВК Вагнера и нарисовали более 130 граффити в Крыму
13:43
На Харьковщине автомобиль подорвался на мине: погибли четверо гражданских
13:39
iPad
Пострадавшие в результате боевых действий школы получили более 4 тыс. iPad
13:36
В РФ заявили об "украинской ДРГ" в Брянской области. В ГУР назвали эти события внутренним противостоянием между гражданами России
13:33
Блинкен на саммите G20 будет призывать Россию продлить и расширить "зерновое соглашение", – Госдеп
13:20
права
Теперь украинцы могут обменять водительские права в Словакии
13:02
"Бойтесь своих партизан": Подоляк заявил о непричастности Украины к взрывам в РФ
12:52
В Украине будут судить 41 депутата госдумы РФ, проголосовавшего за признание независимости "ДНР" и "ЛНР"
12:51
Инфографика
курс доллара
Курс валют на 2 марта: сколько просят за евро и доллар на черном рынке
12:34
ФСБ
В России задержан мужчина "за сотрудничество с украинской разведкой"
12:27
Алексей Данилов
Данилов анонсировал изменение стратегии деоккупации Крыма
12:20
Украине нужна авиация, а также танки, чтобы пробить линию атаки России, - глава спецкомитета по обороне Великобритании
12:15
Премьер Индии Моди на саммите G20 назвал войну в Украине "напряженностью"
12:08
OPINION
Алексей Голобуцкий
Даже Запад не ожидал, что Украина создаст массовую киберармию
12:01
Не стать Орбаном. Какое наибольшее испытание Зеленского, кроме войны
11:55
Олаф Шольц
Шольц пообещал, что Украина получит Gepard и системы Iris-T "в ближайшие недели"
11:52
Оккупанты в Мариуполе начали "контрпартизанские мероприятия" после взрывов в городе, - Андрющенко
11:26
Эксклюзив
Враг круглосуточно тренируется на берегу Молочного лимана, - мэр Мелитополя
11:22
Анналена Бербок
Бербок на саммите G20 обратилась к Лаврову: "Прекратите бомбить украинские города"
11:19
В Великобритании заявили об изъятии контрабандного иранского оружия в Персидском заливе
10:51
Абитуриентам с оккупированных территорий разрешили поступать в вузы дистанционно без сдачи мультипредметного теста
10:50
SpaceX запустила экипаж из четырех человек на космическую станцию на орбиту, среди них россиянин
10:29
Эксклюзив
Бахмут - это черная дыра, где уничтожается враг, - Згурец
10:29
В результате вражеских обстрелов повреждены электросети на Полтавщине и Сумщине, – Укрэнерго
10:23
Взрывы в российском Ейске: обнародованы спутниковые снимки последствий пожара вблизи аэродрома
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV