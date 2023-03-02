Россияне обстреляли Белозерку, ранены два человека
В четверг, 2 марта, россияне из артиллерии обстреляли населенный пункт Белозерка на Херсонщине, ранены два человека
Об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.
"Россияне обстреляли пгт Белозерка в Херсонской области из артиллерии. Есть двое пострадавших", - говорится в сообщении.
- В ночь на 2 марта оккупанты направили ракету на Запорожье, в результате чего поврежден жилой дом, четыре человека погибли, восьмеро получили ранения.
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