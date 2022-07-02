Россияне обстреляли Бахмут, среди раненых – 11-летний ребенок
Утром 1 июля россияне обстреляли Бахмут из пушек, днем – нанесли авиаудар. В результате обстрелов города были ранены по меньшей мере 5 гражданских лиц
Об этом сообщает Донецкая областная военная администрация.
"Среди раненых - 11-летний ребенок. Все преступления россиян на нашей земле - сознательные и целеустремленные. Россия пришла на нашу землю убивать. Эвакуация - единственный выход для гражданских!" – говорится в сообщении ОВА.
- Напомним, 1 июля ВСУ отразили вражескую разведку в направлении Лисичанского желатинового завода.
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