Россияне обстреляли Бахмут, среди погибших – 12-летний мальчик
Днем 31 января российские оккупанты обстреляли из артиллерии Бахмут Донецкой области. В результате два человека погибли - мужчина и несовершеннолетний
Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.
"2 человека погибли в результате очередного артобстрела, который произошел несколько часов назад. Один из погибших - несовершеннолетний", - написал он.
Также известно еще о 4 раненых мирных жителях.
Чиновник отметил, что повреждения получила аптека, здания магазинов и другие сооружения.
Офис генерального прокурора добавляет, что погибшему несовершеннолетнему было 12 лет, другой погибший - мужчина.
Ведомство уточняет, что по состоянию на 15:37 известно, что ранения разной степени тяжести получили пять горожан.
Точное количество пострадавших уточняется.
В настоящее время открыто производство по факту нарушения законов и обычаев войны.
- Днем 30 января россияне попали в жилой квартал города Курахово Донецкой области.
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