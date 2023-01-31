Россияне обстреляли Бахмут, среди погибших – 12-летний мальчик

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

"2 человека погибли в результате очередного артобстрела, который произошел несколько часов назад. Один из погибших - несовершеннолетний", - написал он.

Также известно еще о 4 раненых мирных жителях.

Чиновник отметил, что повреждения получила аптека, здания магазинов и другие сооружения.

Офис генерального прокурора добавляет, что погибшему несовершеннолетнему было 12 лет, другой погибший - мужчина.

Ведомство уточняет, что по состоянию на 15:37 известно, что ранения разной степени тяжести получили пять горожан.

Точное количество пострадавших уточняется.

В настоящее время открыто производство по факту нарушения законов и обычаев войны.

Днем 30 января россияне попали в жилой квартал города Курахово Донецкой области.

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