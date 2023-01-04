Об этом сообщает полиция Донецкой области.

Отмечается, что обстрел произошел около 12:00, снаряд попал в дорогу. Осколки снаряда смертельно ранили двух женщин, их личности устанавливаются.

"Женщины находились в крайне опасном районе и не имели сил быстро укрыться от обстрела. Оставаясь под огнем, люди ежесекундно рискуют своей жизнью", - пишет полиция.

Правоохранители отметили необходимость для гражданских жителей эвакуироваться в более безопасные места.

3 января оккупанты били по Донецкой области: в Курахово снаряд попал в жилой дом, в Константиновке под огнем оказалась промышленная зона, в Бахмуте - историческое здание.

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