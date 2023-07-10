Россияне обстреляли Авдеевку и Острое в Донецкой области: 2 погибших, 3 раненых
В понедельник, 10 июля, российские войска нанесли удар по Авдеевке и поселку Острое в Донецкой области, в результате чего погибли два человека, трое получили ранения
Об этом сообщает Офис генпрокурора Украины.
Около 14:40 захватчики открыли огонь по поселку Острое Покровского района Донецкой области. В результате обстрела погиб местный житель. Трое мужчин получили ранения, среди них отец и сын. Всем им была оказана медицинская помощь.
Также около 15:00 россияне нанесли удар по городу Авдеевка. Там в собственном доме погиб мужчина.
Отмечают, что оба населенных пункта атаковали из артиллерии. Повреждены частные домовладения и хозяйственные постройки.
- 10 июля стало известно, что российская оккупационная армия открыла огонь по бригаде спасателей, приехавших ликвидировать последствия прилета в Константиновке Донецкой области.
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