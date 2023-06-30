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Россияне обстреляли Антоновку в Херсонской области: пострадала семья с ребенком

30 июня, 2023 пятница
21:50
Война с Россией

Российские оккупанты в пятницу, 30 июня, снова обстреляли Херсонскую область, среди раненых семья с 6-летним ребенком

Об этом сообщил глава Херсонской ОВ Александр Прокудин.

Отмечается, что россияне нанесли удар по жилому дому в поселке Антоновка. В результате 6-летний мальчик получил ранение ноги средней степени тяжести. Также пострадали 79-летний мужчина и 42-летняя женщина.

"Всех пострадавших госпитализировали, врачи оказывают им необходимую медицинскую помощь", – отметил Прокудин.

  • Утром 30 июня армия РФ вела огонь по жилому кварталу Херсона, 72-летняя женщина получила тяжелые ранения. В селе Михайловка от российских обстрелов пострадал 70-летний мужчина.
Украина
Херсонщина
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