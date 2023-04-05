Россияне обстреляли Алексеево-Дружковку в Донецкой области, 2 человека погибли, 4 ранены
Утром 5 апреля российская армия ударила по Алексеево-Дружковке на Донетчине. От обстрела жилого сектора погибли два человека, четверо получили ранения
Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в телеграмме.
"Городок обстрелялся сегодня около 11 часов - россияне попали в жилищный сектор. По предварительным данным, кассетными боеприпасами", - отметили в ОВА.
От атаки на Алексеево-Дружковку два человека погибли, еще четверо ранены. А на месте попаданий пиротехники обезвреживают неразорвавшиеся снаряды.
- Напомним, за сутки 4 апреля от российской вооруженной агрессии погибли 4 мирных жителя Донецкой области, еще 11 человек получили ранения.
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