Россияне обстреляли Алексеево-Дружковку в Донецкой области, 2 человека погибли, 4 ранены

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в телеграмме.

"Городок обстрелялся сегодня около 11 часов - россияне попали в жилищный сектор. По предварительным данным, кассетными боеприпасами", - отметили в ОВА.

От атаки на Алексеево-Дружковку два человека погибли, еще четверо ранены. А на месте попаданий пиротехники обезвреживают неразорвавшиеся снаряды.